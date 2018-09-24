Госсекретарь США Помпео высказался о пользе от действий России в Украине

Госсекретарь США Майк Помпео / Фото: Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не видит пользы от действий России в Украине и в Сирии, подчеркнул, что президент Дональд Трамп пытался наладить отношения с Россией, однако ему это не удалось.

"Справедливо ли сказать, что от русских, похоже, нет толку ни на одном направлении Весьма справедливо. И это крайне прискорбно, потому что у нас есть общие интересы в некоторых сферах. Я тесно взаимодействовал с ними по вопросам борьбы с терроризмом. Есть различные места в мире, в которых наши интересы пересекаются, но, определённо, не ценности. В этом Россия сильно отличается от нашей страны", - сказал он в интервью NBC, передает "Рамблер/Новости".

Госсекретарь отметил, что Трамп пытался наладить отношения и изменить ситуацию.

"По крайней мере пока, мы не добились успеха", - заключил он.

Ранее Майк Помпео заявил, что Россия под руководством президента Владимира Путина остается "забиякой".