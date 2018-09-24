"Голосуем, б**дь, за Единую Россию": в Сеть попало видео "предвыборной агитации" в российской армии

В данном случае российские солдаты для своих генералов не люди, а админресурс / nnm.me

В сеть попали кадры предвыборной агитации на скандальных выборах губернатора Хабаровского края России в одной из воинских частей региона.

"Голосуем за партию Единая Россия, б**дь. Буду смотреть, с**а, на каждый бюллетень", - слышно на видео, которое размещено в Фейсбуке "Открытой России". Именно таким образом высшие офицеры российской армии управляют своим админресурсом.

Ранее в СМИ появилась информация, что выборы нового главаря оккупированной территории Луганской области решили отменить.