Трамп заявил о незаконности Гаагского суда

Это уже не первый выпад США против Гааги / WealthModo

США отказываются оказывать поддержку Международному уголовному суду в Гааге, который "не имеет юрисдикции, легитимности и власти", и отвергают идеологию глобализма.

"Америкой управляют американцы. Мы отвергаем идеологию глобализма, применяя доктрину патриотизма. По всему миру ответственные народы должны защищаться против угроз суверенитету, при чем не только со стороны мировых правительств, но и от других форм принуждения и доминирования", - во вторник, 25 сентября, во время выступления на общих дебатах высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил президент США Дональд Трамп, передает Укринформ.

Учитывая это, он подтвердил, что США не будут оказывать никакой поддержки Международному уголовному суду.

"По мнению Америки, Международный уголовный суд не имеет юрисдикции, легитимности и власти. Он хочет получить почти полную юрисдикцию над гражданами всех государств, нарушая принципы правосудия, справедливости и надлежащего процесса", - отметил американский президент.

Читайте также"Трагедия и страдание". Трамп призвал все страны мира воевать с социализмомТрамп подчеркнул, что США "никогда не откажутся от своего суверенитета в пользу невыборной, неподотчетной глобальной бюрократии".

Ранее США уже делали выпады против Гаагского суда; так, советник Трампа по нацбезопасности и обороне Джон Болтон пригрозил суду санкциями, если тот попробует начать расследование о поведении войск США в Афганистане. В ответ в суде объявили, что не собираются принимать слова Болтона во внимание.