Волкер передал Порошенко важный исторический документ

Волкер получил от Порошенко компию постановления Помпео

На 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины Петр Порошенко встретился со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.

Волкер вручил Порошенко символическую печатную копию декларации Государственного секретаря США Майка Помпео от 25 июля 2018 года, в которой четко и недвусмысленно зафиксирована позиция Соединенных Штатов Америки относительно непризнания незаконной аннексии Российской Федерацией украинского Крыма, сообщает пресс-служба президента.

Читайте такжеСША больше не станут платить в бюджет ООН"В этой декларации Государственный секретарь Помпео четко указал на то, что США не признают и никогда не признают русскую аннексию Крыма", – сказал Волкер, вручая копию Порошенко.

Ранее сообщалось, что в рамках сессии президент Украины Петр Порошенко представит ряд антироссийских инициатив.

"Мы готовим несколько инициатив на Генассамблею. Не могу раскрывать их все, так как наш мощный восточный сосед только этого и ждет. Их ждет несколько очень неприятных сюрпризов", - заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.