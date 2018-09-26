Стивен Сигал решил стать губернатором Приморья

Стивен Сигал / Instagram

Голливудский актер Стивен Сигал, имеющий российское гражданство, предложил свою кандидатуру на пост губернатора Приморского края.

Такое заявление актер сделал на встрече со зрителями во Владивостоке на международном кинофестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого".

"По отцовской линии мои предки отсюда. Я хочу изучать Приморский край, видеть больше. И стать вашим губернатором", - сказал актер в ответ на вопрос, не интересует ли его политическая карьера в России, передает Интерфакс в среду, 26 сентября.

Заявление актера вызвало овации зала, отмечает агентство.

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