"Кто угодно, лишь бы не Путин": Кремлевский режим провалился в самой России - The Washington Post

Выборы в Приморье 2018 / freedomrussia.org

Сложно проиграть выборы, если ты контролируешь доступ к избирательным бюллетеням, бюрократический аппарат, суды, средства массовой информации и голоса огромных слоев населения, зависящих от государственной поддержки, – и когда тебе лично высказал одобрение обожаемый национальный лидер.

Тем не менее правящая партия "Единая Россия" Владимира Путина все же сумела свернуть на кривую дорожку губернаторских выборов в Приморье, Дальневосточном крае России. После подсчета 98 процентов бюллетеней назначенный Кремлем кандидат проигрывал кандидату от КПРФ с отрывом в 47-50%. Единственной хитростью, которая осталась у властей, стал старомодный "вброс" бюллетеней: действующий губернатор Андрей Тарасенко был объявлен победителем после того, как несколько десятков участков дали ему 100 процентов голосов при 100-процентной явке в последние два часа подсчета голосов.

Читайте такжеКремль купается во лжиУ настоящего победителя, 37-летнего строительного бизнесмена и регионального законодателя по имени Андрей Ищенко, нет ни крупных политических достижений, ни харизмы, ни заслуживающего внимания плана преобразований. Но его личность, политика и партийная принадлежность не имели значения. В глазах избирателей у него было только одно преимущество: на выборах он выступал альтернативой соперника с поддержкой Путина.

Оппозиционный депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский отмечает:

Россияне постепенно приходят к идее "Кто угодно, только не "Единая Россия". Это очень похоже на 1990 год, когда это был кто угодно, кроме коммунистов". Колесо истории крутится медленно, но бесповоротно.

Вишневский знает, о чем говорит: впервые он был избран депутатом муниципального образования в то время, когда Ленинград захлестнула демократическая волна 1990 года, когда быть противником Коммунистической партии Советского Союза было практически достаточно, чтобы гарантировать победу. Всенародно эти выборы породили поколение демократических политиков, в том числе Бориса Немцова, Сергея Юшенкова и Петра Филиппова; лидер продемократического движения Борис Ельцин стал спикером российского парламента. Удивительно, но эти выборы все еще официально (пусть и не на практике) проводились в рамках однопартийной системы.

Единственным вопросом, превратившем столь много жителей Дальнего Востока России в протестных избирателей, стала пенсионная реформа, недавно объявленная российским правительством. Ссылаясь на нехватку денег — и, фактически, признавая, что неожиданный приток нефтяных доходов в Россию был потрачен впустую (или незаконно присвоен) — правительство предложило повысить пенсионный возраст с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин (в стране, где средняя продолжительность жизни мужчин составляет 67 лет). По всей стране вспыхнули уличные протесты. Как обычно, мирных демонстрантов встречали полицейскими дубинками и приговаривали к тюремному заключению.

Читайте такжеНачался худший период царствования ПутинаВ выступлении из своей тюремной камеры антикоррупционер Алексей Навальный призвал жителей Дальнего Востока выйти на улицы, чтобы защитить свои голоса, а людей из других регионов приехать и поддержать их. "Давайте забудем об идеологических различиях, неважно, какую партию Ищенко представляет, - писал он. - Вопиющая и наглая фальсификация выборов в Приморье - это оскорбление... для всей страны". Еще до призыва Навального люди начали собираться на главной площади Владивостока перед зданием губернатора, чтобы протестовать против мошенничества.

В итоге протесты не успели разгореться. Кремль посчитал, что мошенничество было слишком откровенным даже по его собственным меркам, и направил во Владивосток делегацию Центральной избирательной комиссии. Играя роль "хорошего полицейского", председатель комиссии Элла Памфилова поручила местным чиновникам аннулировать результаты выборов. Это первый случай отмены выборов в России с 2002 года. Перезапуск состоится в декабре.

Каким бы ни был его результат, ничего не изменится в практическом плане. Коммунистическая партия давно признала свою роль лояльной оппозиции в управляемой Кремлем политической системе. Члены КПРФ, избранные на руководящие должности, такие как губернатор Иркутска Сергей Левченко или мэр Новосибирска Анатолий Локот, добросовестно поддерживали курс Кремля по ключевым вопросам. Значение того, что произошло на Дальнем Востоке 16 сентября в другом: это признак того, что русские начинают искать любую альтернативу режиму неприкосновенных коррупционеров. Долгое время Кремлю удавалось сохранять свое политическое господство и свою внешнюю популярность, не допуская на выборы сильнейших оппонентов. Теперь, похоже, этого может быть уже недостаточно.