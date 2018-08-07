Стало известно, чем займется Стивен Сигал в российском МИДе

Стивен Сигал

На должности спецпредставителя МИД России американский актер Стивен Сигал займется "содействием проработке и реализации различных проектов двустороннего сотрудничества в сфере культуры, искусства, науки, образования, спорта, общественных и молодежных обменов".

Как сообщила пресс-служба российского дипломатического ведомства, Сигал будет участвовать в различных международных мероприятиях, поддерживать контакты с американскими партнерами, а также "подключится к усилиям по сохранению связанных с Россией памятных мест в США".

4 августа МИД РФ назначил Стивена Сигала спецпредставителем по гуманитарным связям с США.

Бывший посол США в России Майкл Макфол назвал это "жестом отчаяния". "Возможно, Сигал популярен в России, но не в Штатах. У него нет никакого опыта в дипломатии, то есть все это просто лишено смысла. Более того, я считаю это назначение унизительным для российского посла в США Анатолия Антонова", - сказал Макфол.

По словам самого актера, он "глубоко польщен" назначением.