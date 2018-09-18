"Путин неприлично богат". Американец Монсон на посту депутата начал критиковать власть

Монсон разобрался во внутренней "кухне" России и начал задавать вопросы / Чемпионат.com

Новоиспеченный гражданин России и депутат Красногорского городского совета от "Единой России" Джеффри Монсон ранее заявлял, что пришел в российскую политику независимо от правящей партии, со своими идеями и планами.

Однако в интервью британской Таймс американец неожиданно заявил, что его смущает происхождение баснословного состояния российского президента.

"Путин неприлично богат по сравнению с тем, какую зарплату он должен получать в качестве президента России. Как он получил это богатство? Может быть, запустил руки в какие-то … Послушайте, не надо быть Эйнштейном, чтобы додуматься, что Россия - это олигархия. Думаю, Путин получил свое богатство благодаря своим связям с олигархами", - сказал Монсон.

Напомним, Джефф Монсон - боец смешанных единоборств родом из США. Известен, как большой поклонник России и лично Путина, получил российское гражданство, оставив также и американский паспорт.

Как ранее сообщалось, во время присяги депутата Монсон развеселил речью на русском языке, которую до неузнаваемости исказил акцент американца.