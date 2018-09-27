Песков после заявления Порошенко рассказал о российских "фейк ньюс"

Песков считает, что Кремль нельзя ассоциировать с "фейковыми" новостями / Фото: "МБХ медиа"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что распространение ложных новостей является общемировой проблемой, которой подвержены многие СМИ.

"СМИ не могут быть сами по себе "фейк ньюз". СМИ распространяют ложную информацию, ложные новости. К сожалению, распространение ложной новости - это очень серьезное заболевание современных средств массовой информации. Эта проблема, которая свойственна, наверно, средствам массовой информации во всем мире", - цитируют Пескова РИА Новости.

Он подчеркнул, что такая ситуация заслуживает общего внимания, однако отметил, что в Кремле считают неверным подходом ассоциировать СМИ всей страны с изданиями, распространяющими заведомо неверную информацию.

Напомним, кулуарах 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Петр Порошенко категорически отказался общаться с журналистом российского телеканала.

"Потому что вы Fake News и распространяете дезинформацию", – сказал Порошенко.