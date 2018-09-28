Глава МИД Германии дал "отлуп" Трампу по поводу "Северого потока-2"

Хайко Маас / Reuters

Глава МИД Федеративной Республики Германии Хайко Маас дал детальный комментарий по поводу недавних жестких высказываний президента США Дональда Трампа в адрес официального Берлина по поводу строящегося российской корпорацией "Газпром" газопровода "Северный поток − 2".

Соответствующее сообщение опубликовало немецкое издание Handelsblatt. Согласно обнародованным данным, во время своего нашумевшего выступления в рамках Генассамблеи ООН Трамп прямо упрекнул ФРГ в "полной зависимости от российских энергоресурсов".

Маас заявил, что приведенные президентом США "аргументы и факты не соответствуют действительности" и "никакой зависимости Германии от России нет, тем более в энергетических вопросах".

При этом глава немецкого МИД особо отметил, что немецкое правительство рассматривает "Северный поток − 2" в первую очередь с экономической, а не политической точки зрения.

Напомним, ранее Маас заявлял, что Германия всерьез намеревается пересмотреть отношения с США.