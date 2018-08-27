Германия пересмотрит отношения с США

Хайко Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о намерении Берлина пересмотреть отношения с Вашингтоном.

"Уже давно пришло время переоценить трансатлантическое партнерство: трезво, критично, и даже самокритично", - цитирует Мааса РИА Новости со ссылкой на агентство dpa.

Для продвижения новой стратегии Маас воспользуется стартующим с 3 октября годом Германии в США.

Ранее фициальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что для того чтобы сохранить статус транзитера газа после постройки "Северного потока-2", Украине нужно реформировать свою газотранспортную систему.