РПЦ пригрозила Константинополю разрывом из-за автокефалии Украины

28 сентября 2018, 19:34

В России убеждены, что поместная церковь спровоцирует в украинском обществе агрессию.

Священник РПЦ
В РПЦ настроены против автокефалии Украины решительно / "Православие"

В случае предоставления Константинопольским патриархатом автокефалии УПЦ Русская православная церковь прервет с ним все возможные связи.

"Мы говорим о том, что, если задекларированный проект так называемой автокефалии будет реализован, то мы прервем евхаристическое общение", - цитирует ТАСС председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду.

По словам церковного деятеля, опасения РПЦ также вызывает тот факт, что автокефалия в Украине приведет к массовым нападениям радикально настроенных организаций на православные храмы страны.

Напомним, синод УПЦ МП на сегодняшнем заседании в Киево-Печерской Лавре, 25 сентября, потребовал от Вселенского патриарха Варфоломея "не вмешиваться во внутренние дела" Украинской православной церкви; еще одно из требований касается его экзархов - они должны немедленно покинуть каноническую территорию УПЦ.

К слову, недавно Константинопольский патриархат, готовя предоставления автокефалии православной украинской церкви, назначил экзархами (представителями) в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада).

Как ранее сообщалось, один из иерархов православной церкви, митрополит Галльский Эммануил (Адамакис), заявил о о том, что автокефалию УПЦ предоставят только "по указке из США".

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