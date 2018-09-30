"Приемы Путина": вышла стебная книга о том, как расширить свои границы

В Британии опубликована стебная книга о том, как расширить свои границы с помощью приемов Владимира Путина / Reuters

В Великобритании вышла книга креативного директора рекламного агентства в столице страны Лондоне Роба Сиэрса "Владимир Путин: лайф-коуч", она написана в стиле классического пособия по саморазвитию.

В книге автор в сатирической форме описал, как расширить собственные границы и избавиться от токсичных отношений, используя приемы президента России, пишет Русская служба ВВС.

В частности, Сиэрс посоветовал "быть тем диктатором, которым ты всегда хотел быть".

"Возможно, ты не держишь Кремль в железной хватке и не решаешь судьбу демократии в мире. Но подражая человеку, который это делает, ты сможешь взять под контроль свою жизнью и жизнь тех, кто тебя окружает", — говорится в книге.

Ранее сообщалось, что порнозвезда Стефани Клиффорд, более известная под псевдонимом Сторми Дэниелс, в книге воспоминаний раскрыла всю подноготную своих сексуальных отношений с президентом США Дональдом Трампом.