Госдеп прокомментировал идею обменять Сенцова на трех россиян

Олег Сенцов

В Госдепе раскритиковали идею обменять осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова на трех россиян, осужденных и находящихся под стражей в США.

"Любая ошибочная попытка России использовать свое незаконное задержание гражданина Украины в качестве основы для переговоров стала бы еще одним признаком неуважения со стороны России по отношению к правам человека, суверенитету Украины и верховенству закона", - приводит УНН заявление Госдепа.

В воскресенье, 30 сентября, издание "Новая газета" сообщила со ссылкой на источник, близкий к переговорам по обмену пленными между Россией и Украиной, что главным условием для возвращения Олега Сенцова на территорию Украины является выдача РФ ее граждан, осужденных в США: Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также находящейся под арестом Марии Бутиной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о планах обмена.

В августе 2015 года Олег Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам строгого режима по обвинению в организации поджогов и терактов в Крыму.

Свою вину он не признал и в середине мая объявил голодовку с требованием освободить из российских колоний украинских политзаключенных.