В Польше автомобиль из кортежа президента сбил ребенка

Дуда навестил пострадавшего ребенка в больнице / Фото: Monika Pawłowska

В польском городе Освенцим 4 октября автомобиль из кортежа президента Польши Анджея Дуды сбил ребенка на пешеходном переходе.

Как сообщает Gazeta Krakowska, наезд совершила полицейская машина, которая сопровождала главу государства.

ДТП произошло на пересечении улиц недалеко от здания штаб-квартиры городской полиции.

"Президент сразу же остановил колонну, выбежал к ребенку, и проверил, все ли в порядке. Мы сразу вызвали скорую помощь", - сказал Блажей Спихальский в комментарии журналистам.

Отмечается, что Дуда поддерживает контакт с родителями малыша и навестил его в больнице. Ребенок получил легкие травмы.

Как ранее сообщалось, автомобиль Volkswagen из кортежа президента Петра Порошенко сбил ребенка на велосипеде на пешеходном переходе.