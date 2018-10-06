Президент Литвы диагностировала у России "сильные вспышки ненависти"

Президент Литвы Даля Грибаускайте / Reuters

Президент Литвы Даля Грибаускайте, комментируя заявления МИД России в адрес командующего партизанами Адольфаса Раманаускаса, рассмотрела в них "сильные вспышки ненависти".

"Это еще раз подтверждает, что мы хороним нашего героя, символ нашей свободы", - уитирует Грибаускайте Delfi.

По ее словам, Литве удалось найти останки "человека, который вызывал больше всего ненависти" у России. Президент отметила, что "вспышки ненависти видны и в современной России".

Адольфас Раманаускас-Ванагас - участник антисоветского сопротивления в Литве. После отступления немецких войск и занятия территории Литвы советскими войсками в 1945 году примкнул к антисоветскому сопротивлению ("Лесным братьям"). Среди соратников Раманаускас был известен под позывным "Ванагас" ("Ястреб).

В 2018 году в Антакальнисе было обнаружено захоронение, в котором содержались останки Раманаускаса.

В Вильнюсе 5 октября началась государственная церемония прощания с останками Рамауаускаса. Спикер российского МИДа Мария Захарова заявила, что "руки "Лесных братьев" по локоть в крови".

"Официальный Вильнюс продолжает линию на пересмотр недавней истории, пытается представить в качестве национальных "героев-мучеников" участников действовавших на территории Литвы в послевоенные годы бандформирований "Лесных братьев", - отметила она. - Их руки, этих "Лесных братьев", просто по локоть в крови".

В конце июня президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ее страна должна быть готовой к нападению со стороны России. "Если мы покажем, что можем и хотим защищаться, то никто на нас не нападет. Мы должны быть готовы - мысленно, политически, технологически, сердцем и душой", - сказала Грибаускайте, отметив, что российские войска у границ со странами Балтии и Польши "в 10 раз превосходят силы НАТО".