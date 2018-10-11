Стало известно, почему умер актер и звезда "Остина Пауэрса"

Верн Тройер / Reuters

Известный американский актер Верн Тройер, прославившийся по ролям в "потерриане" и серии фильмов о похотливом шпионе Остине Пауэрсе, умер в 49 лет от последствий алкоголизма.

Соответствующую информацию опубликовал портал Los Angeles Times, ссылаясь на свои источники в среде лос-анджелесских правоохранителей.

По их данным, во время вскрытия коронеры нашли у Тройера последствия алкогольного отравления. Актер давно страдал алкогольной зависимостью и за несколько недель был госпитализирован с такими симптомами.

К слову, Тройер с детства страдал от ахондроплазии (недоразвития длинных костей − "Главред"), почему во взрослом возрасте его рост не превышал 80 сантиметров. В кино он дебютировал 25-летним в фильме "Владелец на прогулке". Широкую известность Тройер получил благодаря ролям в фильмах "Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил" и "Гарри Поттер и Философский камень".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США внезапно умерла известная актриса из "Твин Пикса".