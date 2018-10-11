США запретили полеты истребителей F-35

F-35 Lightning II стоит бешеных денег - и имеет немало дефектов / postimees.ee

Все новейшие истребители F-35, состоящие на вооружении США и других стран, получили запрет подниматься в воздух.

"Службы США и их иностранные партнеры временно приостановили полеты F-35 для проверки топливной трубки внутри двигателей машин", - ообщает издание Military Times в четверг, 11 октября, со ссылкой на заявление управления совместных программ F-35 Lightning II.

Специалисты проверят истребители и заменят в них дефективные топливные трубки. Проверка продлится от 24 до 48 часов.

Данное решение было принято после того, как 28 сентября в американском штате Южная Каролина впервые за историю применения самолета разбился F35, расследование причин гибели которого продолжается до сих пор в обстановке строгой секретности.

Тогда разбилась машина модификации F-35B - c укороченным взлетом и вертикальной посадкой, которая разрабатывалась под нужды морской пехоты.

Кроме того, Military Times напоминает, что ранее на базе морской пехоты в Северной Каролине в апреле произошел еще один инцидент - пилоту F-35B пришлось экстренно посадить истребитель из-за срабатывания топливного индикатора.

Первыми в мире американские истребители пятого поколения F-35 в боевых условиях применили ВВС Израиля.