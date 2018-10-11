США запретили полеты истребителей F-35

11 октября 2018, 19:08

Истребители проходят срочную проверку на предмет выявления дефектов топливных трубок.

США перебросили в Эстонию новейшие F-35 Lightning II
F-35 Lightning II стоит бешеных денег - и имеет немало дефектов / postimees.ee

Все новейшие истребители F-35, состоящие на вооружении США и других стран, получили запрет подниматься в воздух.

"Службы США и их иностранные партнеры временно приостановили полеты F-35 для проверки топливной трубки внутри двигателей машин", - ообщает издание Military Times в четверг, 11 октября, со ссылкой на заявление управления совместных программ F-35 Lightning II.

Специалисты проверят истребители и заменят в них дефективные топливные трубки. Проверка продлится от 24 до 48 часов.

Данное решение было принято после того, как 28 сентября в американском штате Южная Каролина впервые за историю применения самолета разбился F35, расследование причин гибели которого продолжается до сих пор в обстановке строгой секретности.

Тогда разбилась машина модификации F-35B - c укороченным взлетом и вертикальной посадкой, которая разрабатывалась под нужды морской пехоты.

Кроме того, Military Times напоминает, что ранее на базе морской пехоты в Северной Каролине в апреле произошел еще один инцидент - пилоту F-35B пришлось экстренно посадить истребитель из-за срабатывания топливного индикатора.

Первыми в мире американские истребители пятого поколения F-35 в боевых условиях применили ВВС Израиля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
ВВС истребитель F-35
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
19:35
Обнародован полный текст решения Синода Вселенского патриархата по Украине
19:30
Порнозвезда показала свои татуированные прелести в откровенном белье: опубликованы фото Фото
19:25
Порошенко распорядился использовать на Донбассе все виды вооружения
19:08
США запретили полеты истребителей F-35
18:57
Стало известно решение Вселенского Патриархата о предоставлении томоса об автокефалии Украинской церкви
18:54
В Полтаве 15-летний подросток устроил с полицией гонки в стиле "Need for Speed"
18:13
Чиновники из "закарпатского списка" сайта "Миротворец" начали массово подавать в отставку Видео
18:07
Без трусов и лифчика. Ким Кардашьян заявилась на вечеринку в откровенном платье: опубликованы фото Фото
17:49
Стало известно, когда и как в Украине поднимут тарифы на отопление
17:21
"Смотрите, чтоб в горле не застрял": Нурмагомедов пригрозил разорвать контракт с UFC Видео
16:52
"Миротворец" обновил список украинских госслужащих с венгерским гражданством Видео
16:31
Обвиненный в педофилии актер "Глухаря" покончил с собой
16:26
Подозреваемый в убийстве болгарской журналистки Мариновой признал вину
16:26
Порошенко похвастался премьеру Болгарии "позаимствованным" у России проектом моста Фото
16:15
"Киркоров в юбке": Ани Лорак появилась в эпатажном наряде
15:58
"Венгрию считают врагом": лидер закарпатских венгров пожаловался на Украину в Европарламенте Видео
15:42
СМИ узнали о снятии анафемы с патриарха Филарета и архиепископа Макария Видео
15:26
"Слава Украине!": Порошенко подписал закон о новом воинском приветствии
15:18
"Жизнь ничему не учит": СМИ узнали, что Шнуров снова собрался жениться
14:58
"Товарищ вошел во вкус": экс-депутат Госдумы назвал следующую жертву Путина
14:56
Стало известно, почему умер актер и звезда "Остина Пауэрса"
14:40
Замена Пугачевой: как выглядит новая избранница Киркорова Фото Видео
14:18
Порошенко сорвался на Онуфрия на секретной встрече - СМИ
14:12
У побережья Греции задержали украинскую яхту с десятками нелегальных мигрантов
13:46
Нацсовет по ТВ и радио проверит смену владельцев NewsOne
13:43
"Целевая аудитория антициклона": синоптик предупредила об опасностях погоды в Украине 12 октября
13:41
"По вагонам бегало 10 малолеток": под Киевом вандалы разгромили вагон электрички Фото
13:19
Венгрия выдвинула обвинение лично против Порошенко и вызвала посла Украины на ковер Видео
13:16
В "Челси" придумали отправлять буйных и провинившихся фанатов в концлагерь - СМИ
13:09
"И через 9 месяцев новая лялька": Седокова удивила жарким фото с полуобнаженным мужчиной Видео
12:52
Горячая вода в Киеве: В столичной мэрии пояснили, когда горожане дождутся
12:25
"Или рыночная цена, или не будет топлива": эксперт объяснил, почему снижение цен на бензин невозможно
12:22
50 гривен за литр бензина: эксперт предупредил о резком подорожании топлива
12:09
"Противостоять России": В США нашли способ пресечь энергетическое влияние Кремля на Европу
12:02
Осторожнее со здоровьем: астрологи рассказали, что нужно и что ни в коем случае нельзя делать 11 октября Видео
12:02
Оксана Марченко покинула "Танцы со звездами"
11:51
Протесты из-за цен на бензин - инфантилизм и стремление к халяеве мнение Видео
11:47
В киевском метро повторно развесили "антикоррупционную рекламу" директора НАБУ
11:35
Стройная блондинка Леди Гага снялась топлес для глянца Фото
11:30
"Все замечательно": американский экзарх рассказал, когда официально объявят решение о Томосе Видео
11:07
В США крупным планом засняли НЛО Видео
10:58
Доктор Купитман из "Интернов" попал в базу "Миротворца": стали известны подробности
10:41
Девушка дня Instagram: сексуальная блогер Полина Танто Фото
10:22
Как "неуловимые Джо" украинские склады взрывают мнение
10:16
Транспортный коллапс в Киеве: водители авто на "евробляхах" устроили акцию протеста Видео
09:59
"Нестерпимые боли": знаменитая российская певица попала на операционный стол
09:54
"Напоминает анекдот про Папу Римского и бордели": в УПЦ КП прокомментировали новость об откладывании Томоса Видео
09:40
"Массовые убийцы животных": в Хмельницком коммунальщики травили собак прямо на улице Видео
09:31
Что изменится в "мертвом" минском процессе от замены переговорщиков мнение
09:29
Доллар в Украине подешевел: что будет с курсом дальше Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять