Экс-депутат Госдумы раскрыл отношение Путина к "ДНР" и "ЛНР"

Владимир Путин считает захваченную часть Донбасса активом, который надо расторговать подороже, сообщил экс-депутат Госдумы / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что захваченная территория Донбасса является активом, который надо расторговать подороже.

У главы РФ нет долгосрочных планов на неподконтрольную Киеву часть востока Украины, рассказал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев во время чата на "Главреде".

По его словам, так случайно получилось, но, если Путин бросит самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", то это может повлечь серьезные политические последствия внутри России — обвинение президента в предательстве со стороны его же собственных сторонников.

Читайте такжеПутин проговорился о своей внешнеполитической тактике — социолог"Главная задача "руководителей республик" — не мешать Кремлю вести переговоры с Западом, а также по возможности воровать достаточно от контрабанды с Украиной и с Россией для того, чтобы снимать финансовую нагрузку с бюджета Российской Федерации", — считает собеседник.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил "Главреду", что РФ не нужен разоренный, уничтоженный Донбасс, с неимоверным количеством социальных и экономических проблем, которые необходимо решать.