"Табуретку подставил": на фото с Лукашенко Путин неожиданно "вырос"

То самое фото - Путин и Лукашенко / Мид Роисси

Российского президента Владимира Путина поймали на очередной уловке с ростом - на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко внезапно оба лидера оказались почти вровень - хотя известно, что между ними разница по росту в 20 сантиметров.

"Искусство фотографии! Рост Лукашенко - 185 см, рост Путина - 165 см", – подписал фото блогер "Мид Роиссии" в Twitter..

Традиционно эта ситуация вызвала массу шуток в Сети. Пользователи посмеялись над тем, что Путину подставили табуретку, чтобы он солиднее выглядел рядом с белорусским коллегой.

"Все просто, табуретку подставили", "А если с пола фотографировать и со стороны Путина - так он еще и выше Лукашенко может оказаться", "Когда закомплексованный низкорослый чекист правит страной, приоритетом является не благополучие населения, а большие ракеты, тяжелые танки и маленькие утопленные таксы. Ну и угрозы прыгнуть, конечно же", - шутят пользователи.

Напомним, следующей жертвой режима главы РФ Владимира Путина с наибольшей вероятностью станет Беларусь. Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.