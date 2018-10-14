В ЕС рассказали, как накажут Россию за применение химического оружия

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Совет глав МИД стран Евросоюза в ближайший понедельник, 15 октября, планирует утвердить список новых санкций против РФ в связи с применением химического оружия этой страной.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты агентства "Интерфакс" со ссылкой на МИД Великобритании. Также известно, что санкции предложили ввести Великобритания и Франция после российских атак химоружием в Сирии и Солсбери.

По данным британских СМИ, предлагается ограничить въезд в страны Евросоюза и арестовать путем "заморозки" счетов в европейских банках, деньги на которых принадлежат высшим чинам российских разведывательных структур и их ближайшему окружению.

При этом в МИД Великобритании отметили, что речь идет не исключительно об РФ − санкции нацелены напрямую против всех стран мира, которые используют химоружие.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия ветировала резолюцию Совбеза ООН по химическому оружию в Сирии.