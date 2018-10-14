В Германии самолет при посадке сбил насмерть группу людей

Самолет неправильно зашел на посадку / Фото: Osthessen News

В Германии в федеральной земле Гессен три человека погибли в результате аварии легкомоторного спортивного самолета.

Как сообщает DW, самолет неправильно шел на посадку в аэродроме Вассеркуппе и вторая попытка завершилась трагедией.

Пилот не справился с управлением и пробил защитный барьер, у которого стояла группа людей.

Смертельные травмы на месте получили две женщины и 10-летний мальчик. Еще восемь человек госпитализировано с травмами различной степени тяжести.

Отмечается, что погодные условия при посадке были хорошими. Причину инцидента выясняет местная полиция.

Напомним, в Нью-Йорке в масштабном дорожно-транспортном происшествии с участием свадебного лимузина погибло 20 человек.