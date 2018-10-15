В Эстонии рассказали, сколько миллионов ущерба стране принесла советская оккупация

Флаг Эстонии / "ТВ Центр"

Члены спецкомиссии при Минюсте Эстонии оценили ущерб от оккупации страны СССР приблизительно в 1,2 млрд евро.

Такое сообщение опубликовал портал ERR со ссылкой на ведомство. В отчете спецкомиссии особо указывается, что жертвами сталинских репрессий стали 49,5 тысячи человек, 24,1 тысячи погибли во время Второй мировой войны, а 139,4 тысячи были вынуждены эмигрировать из Эстонии.

В сообщении также указывается, что в период с 1948 по 1985 год Эстония потеряла 1 млн гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Загрязнение поверхностных вод в период с 1950 по 1990 год было оценено в 261,87 млн евро, а грунтовых — в 785,61 млн евро.

Кроме того, принудительная советская коллективизация разрушила сельское хозяйство Эстонии и нанесла ущерб в размере 39,28 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Латвия и Эстони желают добиться от РФ компенсацию за советскую оккупаци.