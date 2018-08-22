"Засудим и взыщем". Латвия и Эстония хотят добиться с РФ компенсации за советскую оккупацию

Флаги эстонии и Латвии / BNN-NEWS

Главы министерств юстиции Латвии и Эстонии − Дзинтарс Разначс и Урмас Рейнсала − объявили о разработке планов по дальнейшим действиям со взыскания с РФ компенсации за ущерб от советской оккупации

Текст совместного заявления чиновников был согласован и озвучен после встречи в Риге.

"Министры юстиции подчеркнули важность сохранения памяти о человеческих потерях, понесенных из-за советской оккупации, и изучения возможностей выдвинуть требование о возмещении ущерба к Российской Федерации как правопреемнице Советского Союза", − говорится в заявлении.

К слову, в апреле 2016-го члены специальной комиссии объявили, что приблизительный ущерб экономике Латвии за время советской оккупации составил 185 млрд евро. Кроме того, демографические потери и ущерб окружающей среде латыши оценили в несколько десятков миллиардов евро.

Напомним, ранее сообщалось о том, что из Латвии были депортированы российские музыканты вместе со своими балалайками.