Москва заявила о готовности выйти из Совета Европы

Совет Европы / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности России выйти из Совета Европы (СЕ).

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Euronews, текст которого приводит пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

"Если они хотят исключить Россию из Совета Европы, мы им такой радости не доставим - уйдем оттуда сами", - сказал Лавров.

По мнению Лаврова, на сегодняшний день СЕ находится в глубоком кризисе, "и совсем не потому, что Россия придерживает взносы уже чуть больше года".

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд 10 октября заявил о возможном исключении России из числа участников уставных органов Совета Европы. Это произойдет в том случае, если Россия не возобновит перечисление взносов в бюджет организации до середины 2019 года.

"Абсолютно недопустимо терпеть, чтобы страна, которая до сих пор здесь, не платила взносы. Нельзя быть наполовину членом, наполовину нет, это было бы катастрофой для всей конвенции", - сказал Ягланд.