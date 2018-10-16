Беларусского священника наказали за критику Патриарха РПЦ Кирилла

Отец Александр написал пост с критикой патриарха РПЦ и уже на следующей день был уволен.
Клирик Свято-Михайловского православного прихода (БПЦ) в Минске, отец Александр (Шрамко), на год выведен за штат Минской епархии без права служения, ношения иерейского креста и преподавания богословия.
Что же сделал священник для того, чтобы против него были приняты такие меры? Да ничего особенного - просто покритиковал в своем Fаcebook патриарха РПЦ Кирилла (Гундяева) и его окружение, пишет ВВС.
В минувшую субботу, в преддверии проведения в Минске синода Русской православной церкви, Кирилл провел службу в Свято-Духовом кафедральном соборе. У Собора собрались сотни верующих, но... пустили только тех, кто купил заранее специальные пригласительные билеты.
В этой службе участвовал и отец Александр. Поскольку он является своеобразным "церковным блогером", то, как он сам пояснил, "в силу привычки" Шрамко сделал фото подъехавшего к храму на роскошном "Мерседесе" со спецномером "0002 MI" патриарха Кирилла.
Сфотографировал священник и охранников патриарха.
Фото стоявших во время службы спиной к алтарю охранников, священников с гарнитурами от раций в ушах размещали в соцсетях и многочисленные прихожане.
Комментарии к этим снимкам были нелестными для главы РПЦ и его окружения.
Расплата последовала незамедлительно - на следующий день, когда священник готовился к службе, лично митрополит Минский и Слуцкий Павел, глава белорусского экзархата, приказал снять церковные одежды и устно отстранил от служения.
Читайте такжеЭкс-глава МИД Украины: самоизоляция РПЦ станет для нее катастрофойПопытки священника объясниться восприняты не были, особенно ему вменяли в вину фотографирование охранников - мол, это бьет по безопасности патриарха. Когда о.Александр ответил Павлу, что у главы БПЦ нет никакой охраны и покушений на него тоже не устраивают, один из представителей патриарха заявил, что предстоятель БПЦ личную охрану "не заслужил".
Официальный указ об отстранении Александру Шрамко вручили в Минской епархии во вторник и в тот же день он разместил в социальной сети скан документа.
С должности священника, как написано в указе, отец Александр увольняется "за нарушение иерейской присяги, клятвопреступление и систематические публикации в СМИ сообщений, которые порочат Православную Церковь и сеют в сердцах людей вражду и ненависть".
Возможность служения Шрамко в иерейском сане обсудят через год на Епархиальном совете.
Напомним, накануне в РПЦ сообщали о полном разрыве отношений со Вселенским патриархатом. Представители УПЦ (КП) молниеносно дали оценку такого решения российских священнослужителей.