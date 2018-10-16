Беларусского священника наказали за критику Патриарха РПЦ Кирилла

Отец Александр Шрамко / Александр Шрамко/Фейсбук

Клирик Свято-Михайловского православного прихода (БПЦ) в Минске, отец Александр (Шрамко), на год выведен за штат Минской епархии без права служения, ношения иерейского креста и преподавания богословия.

Что же сделал священник для того, чтобы против него были приняты такие меры? Да ничего особенного - просто покритиковал в своем Fаcebook патриарха РПЦ Кирилла (Гундяева) и его окружение, пишет ВВС.

В минувшую субботу, в преддверии проведения в Минске синода Русской православной церкви, Кирилл провел службу в Свято-Духовом кафедральном соборе. У Собора собрались сотни верующих, но... пустили только тех, кто купил заранее специальные пригласительные билеты.

В этой службе участвовал и отец Александр. Поскольку он является своеобразным "церковным блогером", то, как он сам пояснил, "в силу привычки" Шрамко сделал фото подъехавшего к храму на роскошном "Мерседесе" со спецномером "0002 MI" патриарха Кирилла.

Сфотографировал священник и охранников патриарха.

Фото стоявших во время службы спиной к алтарю охранников, священников с гарнитурами от раций в ушах размещали в соцсетях и многочисленные прихожане.

Комментарии к этим снимкам были нелестными для главы РПЦ и его окружения.

Расплата последовала незамедлительно - на следующий день, когда священник готовился к службе, лично митрополит Минский и Слуцкий Павел, глава белорусского экзархата, приказал снять церковные одежды и устно отстранил от служения.

Читайте такжеЭкс-глава МИД Украины: самоизоляция РПЦ станет для нее катастрофойПопытки священника объясниться восприняты не были, особенно ему вменяли в вину фотографирование охранников - мол, это бьет по безопасности патриарха. Когда о.Александр ответил Павлу, что у главы БПЦ нет никакой охраны и покушений на него тоже не устраивают, один из представителей патриарха заявил, что предстоятель БПЦ личную охрану "не заслужил".

Официальный указ об отстранении Александру Шрамко вручили в Минской епархии во вторник и в тот же день он разместил в социальной сети скан документа.

С должности священника, как написано в указе, отец Александр увольняется "за нарушение иерейской присяги, клятвопреступление и систематические публикации в СМИ сообщений, которые порочат Православную Церковь и сеют в сердцах людей вражду и ненависть".

Возможность служения Шрамко в иерейском сане обсудят через год на Епархиальном совете.

Напомним, накануне в РПЦ сообщали о полном разрыве отношений со Вселенским патриархатом. Представители УПЦ (КП) молниеносно дали оценку такого решения российских священнослужителей.