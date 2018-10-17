"Говорить тяжело": идеолог "русской весны" пожаловался на "паршивое" здоровье

Эдуард Лимонов пожаловался, что состояние его здоровья довольно "паршивое" / Скриншот youtube.com/вДудь

Российский писатель и политический деятель, один из идеологов так называемой "русской весны" 75-летний Эдуард Лимонов сообщил, что состояние его здоровья довольно "паршивое" — говорить тяжело, жевать пищу — затруднительно.

Во вторник, 16 октября, политик сбежал из одной клиники в другую, где имеет друзей, говорится на его странице в LiveJournal.

"Перед клиниками я успел написать книгу "Азбука" ("Император" и другие мнения) и закончить книгу "Философия подвига", — отметил автор.

Ранее Эдуард Лимонов утверждал, что президент России Владимир Путин не руководит единолично страной, он является фронтменом. По словам литератора, государством управляют десятки различных кланов.