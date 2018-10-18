В России по делу вице-премьера Крыма арестовали двух чиновников

Крымские чиновники попали в Москве в тюрьму / Фото: pixabay.com

Басманный суд Москвы арестовал экс-заместителя министра транспорта Крыма Валентина Дукорского и бывшего заместителя председателя комитета конкурентной политики Ярослава Сливку в рамках вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина.

"Суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения Дукорскому и Сливке", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Фигурантов резонансного дела обвиняют в получении взятки в особо крупных размерах.

Напомним, вице-премьера аннексированного Россией Крыма Виталия Нахлупина задержали из-за обвинений в хищениях при распределении дорожных тендеров.

Позже стало известно, что прокуратура автономной республики Крым будет обращаться с официальным требованием к России с целью экстрадировать бывшего депутата Верховной Рады, вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина.