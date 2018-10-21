СМИ узнали причину смерти сооснователя Microsoft

Сооснователь Microsoft Пол Аллен / zunited.net

Причиной смерти сооснователя корпорации Microsoft Пола Аллена стал септический шок.

Об этом сообщает таблоид ​TMZ со ссылкой на медицинское заключение в свидетельстве о смерти Аллена.

Издание отмечает, что иммунитет Аллена был подавлен из-за одной из форм лимфомы.

Пол Аллен умер на 66-м году жизни 15 октября в Сиэтле. В начале октября бизнесмен сообщил, что врачи обнаружили у него осложнения так называемой лимфомы Ходжкинда.

Аллен родился в 1953 году. Спустя 22 года он со своим школьным товарищем Биллом Гейтсом основали Microsoft. Аллен стал владельцем 36 процентов акций, а Гейтс - 64. Бизнесмен покинул компанию в 1983 году, когда у него обнаружили рак. После этого он поборол болезнь и снова занялся бизнесом.