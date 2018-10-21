Украинский архиепископ двумя словами описал "иконы" Путина

"Иконы" Владимира Путина являются кощунством и богохульством, сообщил украинский архиепископ / Reuters

Архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий (Зоря) заявил, что "иконы" президента РФ Владимира Путина — это кощунство и богохульство.

Наделение мирской власти и ее носителей божественными признаками, с церковной точки зрения, является безосновательным, рассказал архиепископ во время чата на "Главреде".

"Традиция считать государственную власть чем-то особенным, необычным, священным присуща московской ментальности со времен Средневековья, от эпохи Золотой Орды. Неудивительно, что эта традиция приобретает гипертрофированные формы", — отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что в поселке Большая Ельня Нижегородской области России в культовом сооружении секты есть "икона" Владимира Путина, и она якобы замироточила перед президентскими выборами (состоялись в марте 2018 года).