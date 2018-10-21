В Греции анархисты атаковали канадское посольство

Греция осудила нападение / Facebook.com

21 октября в пригороде столицы Греции - Афин, около десятка неизвестных атаковали канадское посольство. Об этом сообщает Ekathimerini.

Нападавшие приехали к зданию на мотоциклах, изуродовали кувалдами вход и разбили окна. Также они забросали фасад черной и красной красками. У всех нападавших были закрыты лица.

Правоохранители задержали одного из нападавших, но после короткого допроса почему-то отпустили.

Ответственность за инцидент взяло на себя анархистское движение Рувиконас. Активисты заявили, что нападение было совершено якобы в ответ на деятельность канадской горнодобывающей компании на севере Греции.

Министерство иностранных дел Греции осудило действия анархистов и пообещало, что виновные будут привлечены к ответственности. Дипломаты заявили, что такие действия не повлияют на "узы прочной дружбы" между Грецией и Канадой.

Ранее в Украине во Львове вооруженные холодным оружием ультраправые активисты напали на представителей анархической организации "Черный стяг", в результате чего те получили тяжелые ранения.