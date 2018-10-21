Ведьмы Нью-Йорка прокляли Трампа, Кавано и Макконнела

21 октября 2018, 22:54

Это был не только религиозный ритуал, но и форма протеста, утверждают сами женщины.

Трамп
Трамп теперь еще и проклят / Фото: REUTERS

В Нью-Йорке в магазине товаров для колдунов и ведьм Catland провели ритуал наложения проклятия. В церемонии приняло участие порядка 60 человек, которые зачитывали заклинания над тряпичными куклами с фотографиями Кавано, президента США Дональда Трампа и лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла. 

⚰️?????

Публикация от Catland (@catlandbooks)

Фото ритуала появилось в Instagram.Владелица магазина заявила, что наложение проклятия было одновременно и религиозным ритуалом, и политической акцией протеста.

Кандидатура Кавано на должность судьи Верховного суда была утверждена Сенатом 6 октября: за него проголосовали 50 сенаторов, против — 48.

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Нью-Йорк протест Дональд Трамп Ведьма проклятие
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