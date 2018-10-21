Ведьмы Нью-Йорка прокляли Трампа, Кавано и Макконнела

Трамп теперь еще и проклят / Фото: REUTERS

В Нью-Йорке в магазине товаров для колдунов и ведьм Catland провели ритуал наложения проклятия. В церемонии приняло участие порядка 60 человек, которые зачитывали заклинания над тряпичными куклами с фотографиями Кавано, президента США Дональда Трампа и лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла.

Фото ритуала появилось в Instagram.Владелица магазина заявила, что наложение проклятия было одновременно и религиозным ритуалом, и политической акцией протеста.

Кандидатура Кавано на должность судьи Верховного суда была утверждена Сенатом 6 октября: за него проголосовали 50 сенаторов, против — 48.