Суд в США принял на рассмотрение иск против Дональда Трампа

Против Трампа подали иск / Фото: Reuters

Американский федеральный суд принял к рассмотрению иск 200 демократов против действующего президента США Дональда Трампа, заявив, что иск имеет под собой юридическое обоснование.

Члены Демократической партии утверждают, что глава Белого дома нарушил Конституцию - в гостинице, носящей имя Трампа останавливаются и устраивают мероприятия различные иностранные официальные лица, и это делается без соизволения на то Конгресса.

Трамп, конечно же, не предоставляет конгрессменам отчета о том, что там происходит, не говоря уже о том, чтобы истребовать у Конгресса разрешение - как считает американский лидер, в этом вопросе Конгресс ему не указ, а Белый дом утверждает, что там решаются самые обыкновенные коммерческие дела.

Демократы же уверена, что таким образом Трамп может получать материальное или иное вознаграждение от иностранцев за неизвестные услуги.

Ранее Трамп отдал распоряжение ФБР рассекретить часть документов по расследованию предполагаемого вмешательства России в американские выборы главы страны в 2016 году.

Кроме того, корпорация Microsoft зафиксировала попытки контролируемых РФ хакеров вмешаться в процесс организации выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре нынешнего года.

При этом Facebook пообещал противодействовать вмешательству в выборы США. Цукерберг заявил, что крупнейшая социальная сеть мира учла свои ошибки.