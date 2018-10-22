В Норвегии умер диверсант, сорвавший ядерные планы Гитлера

Иоахим Реннеберг в 23 года взял на себя серьезную ответственность / Фото: Reuters

В Норвегии в возрасте 99 лет скончался Йоахим Реннеберг, который во время Второй мировой войны руководил масштабной операцией "Ганнерсайд".

Как сообщает Reuters, норвежские власти назвали Реннеберга "лидером смелого рейда, который должен был сорвать ядерные амбиции нацистской Германии".

Реннеберг родился в Норвегии, но перебрался в Великобританию в годы оккупации его родины нацистской Германией. Там он вступил в движение Сопротивления для участия в диверсионных операциях против нацистов.

Отмечается, что в 1943 году Реннеберг возглавил диверсию с целью уничтожения производства тяжелой воды на гидроэлектростанции Веморк в Норвегии. Ее разработка имела важное значение для последующего развития атомных бомб. Норвежцу было всего 23 года, когда его назначили руководить операцией, несмотря на то, что годом ранее аналогичная попытка увенчалась гибелью группы.

Хотя историки сомневаются в том, что Третий Рейх мог произвести ядерное оружие в это время, они также признают, что в 1943 году определить риски было крайне сложно.

Напомним, в США рассекретили доклад, в котором указано, что Гитлер был бисексуалом с легким уклоном в гомосексуальность и садомазохизм.