Путин отреагировал на смерть Караченцова

Владимир Путин отреагировал на смерть Николая Караченцова — выразил соболезнования его близким / Reuters

Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким умершего российского актера театра и кино Николая Караченцова.

Смерть Караченцова — огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, друзей и коллег, для всех россиян, приводит слова главы государства сайт Кремля.

"Николай Караченцов был выдающимся артистом, подлинной звездой кинематографа и легендарного "Ленкома" (московский театр — Ред.), в котором служил многие годы. Миллионы людей искренне любили этого яркого, неординарного, обаятельного человека, восхищались его силой духа и стойкостью", — отметил лидер России.

Напомним, Николай Караченцов умер утром 26 октября в Москве. Актер скончался за день до своего 74-летия в реанимации 62-й больницы. Позже жена Караченцов сообщила, что он умер из-за отказа почек. С артистом попрощаются 29 октября в "Ленкоме", потом его похоронят на Новодевичьем кладбище.

В сентябре 2017 года у актера врачи нашли в легких неоперабельную опухоль. В начале октября 2018-го стало известно, что Караченцов попал в больницу с диагнозом "двустороннее воспаление легких".