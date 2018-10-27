Будущая встреча Трампа с Путиным: стали известны новые подробности

27 октября 2018, 07:19

Президенты США и России не проведут полноценный саммит, отметил советник американского лидера.

Советник президента США сообщил, что встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным
Встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным "будет короткой", сообщил советник президента США / Reuters

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что в столице Франции Париже 11 ноября готовится встреча американского лидера и его российского коллеги Владимира Путина.

Встреча Трампа и Путина "будет короткой", то есть речь не идет о полноценном саммите, рассказал советник на пресс-конференции в столице Грузии Тбилиси, сообщает "Радио Свобода".

По данным издания, Болтон воздержался от ответа на вопрос журналистов, будет ли на будущей встрече обсуждаться "грузинская тематика".

Ранее стало известно, что Владимир Путин хочет встретиться с Дональдом Трампом 11 ноября во Франции в рамках мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Президент США сообщил, что, вероятнее всего, встретится с главой РФ.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки Трамп и Путин провели свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов, в частности, они говорили о ситуации в Украине и в Сирии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
встреча Париж Дональд Трамп Владимир Путин Джон Болтон
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
08:25
Экономист объяснил, почему переход на зимнее время почти бесполезен
08:15
Харьковский торт как диагноз украинской школе мнение
08:00
"Не лицо, а маска": в Сети разнесли фото Ани Лорак в летнем костюме Видео
07:40
Евросоюз унизил Кремль из-за действий в Азовском море — эксперт Видео
07:39
Эксперт спрогнозировал вероятность большой войны Украины с Россией в 2019 году
07:19
Будущая встреча Трампа с Путиным: стали известны новые подробности Видео
07:12
Когда в Украине переводят часы: все, что нужно знать о переходе на зимнее время Видео
06:57
Прощай, доллар: почему мир готовится к похоронам "зеленого" мнение
06:34
"Тяжелая болезнь": астролог спрогнозировал, когда Путин покинет пост президента Видео
06:13
В блестящем лифе и трендовых штанах: Вера Брежнева показала идеальный пресс
05:52
Украинцы пересаживаются на "дровомобили" из-за высоких цен на топливо Видео
05:20
На Закарпатье врач "забыл" в горле ребенка иглу Фото
05:01
Foreign Policy заменил слова Хуга об отсутствии российских военных на Донбассе многоточием
04:49
В Сети расхвалили новое фото Натальи Могилевской в платье без белья Видео
04:06
Загадочные радиоволны: ученые засекли неизвестный сигнал из космоса
04:01
Путину рассказали о сотворении мира и подарили амулет от злых духов
03:31
Названо число призванных в российскую армию украинцев
02:52
Анна Седокова покрасовалась в соблазнительном наряде
02:29
Лидер Mad Heads назвал причины эмиграции из Украины в Канаду Видео
02:02
60-летняя Шэрон Стоун показала умопомрачительно стройные ноги
01:38
"Закрой свой еб*ный рот": нардеп обвинил Туку и его сына в контрабанде Фото
01:12
В России назвали "популизмом" намерение украинцев склонить Беларусь к отказу от русского Видео
00:45
Наставник Шахтера попал в топ-30 лучших тренеров мира
00:22
Украину признали лидером рейтинга доступа к архивам КГБ
26 октября, пятница
23:55
Выживший в перестрелке американец дал советы студентам Керчи Видео
23:27
Группа ТИК представила лирический клип с балериной Видео
22:56
Гройсман озвучил окончательное решение о доставке пенсий Укрпочтой
22:29
"Позорное заявление": журналист пристыдил Хуга за слова о РФ на Донбассе
22:20
Возле Крымского моста в Керчи нашли мощную бомбу
22:02
В Одессе напали на известного учителя-видеоблогера
21:38
Лукашенко предпочел приехать в Украину на тракторе вместо танка
21:14
Родные Караченцова накануне смерти приготовили торт с фотографиями Видео
21:04
Соратница Порошенко намекнула, что он - самое страшное последствие Евромайдана
20:43
"Я - украинка": в Польше появились плакаты с девушками-заробитчанами Фото
20:41
Порошенко заменил главного закарпатского СБУшника винницким
20:11
"Больно бьют по тому, кто ярче": Подкопаева дала оценку выступлениям Лорак в России
19:49
В Беларуси прокомментировали просьбу вице-премьера Украины не говорить по-русски
19:32
В США задержали подозреваемого по делу посылок с бомбами для топ-политиков Видео
19:09
Сбитый над Донбассом украинский летчик рассказал, как сбежал от боевиков "ДНР"
18:50
Ощутимое потепление: синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на выходных Видео
18:40
Советник Трампа жестко распек Россию
18:28
Наливайченко выиграл электронные выборы актуально
18:21
Глава УПЦ МП Онуфрий запустил собственное телешоу
18:05
"Это безумие": предстоятель УАПЦ сделал резкое заявление по объединительному собору Видео
17:59
СМИ опубликовали удаленный Кабмином документ о новых повышениях цены на газ
17:44
Приняли за террористов: ФСБшники обстреляли прибывших на место теракта в Керчи спецназовцев
17:28
В Украине членов делегации путинских "рыбаков" объявили персонами нон грата Видео
17:01
"Средневековые пытки": в украинских тюрьмах нашли жуткие инструменты Фото
16:58
Лукашенко заявил о готовности Беларуси вмешаться в конфликт на Донбассе
16:52
"Так эротично": Надежда Мейхер показала стройные ножки
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять