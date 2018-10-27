Будущая встреча Трампа с Путиным: стали известны новые подробности

Встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным "будет короткой", сообщил советник президента США / Reuters

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что в столице Франции Париже 11 ноября готовится встреча американского лидера и его российского коллеги Владимира Путина.

Встреча Трампа и Путина "будет короткой", то есть речь не идет о полноценном саммите, рассказал советник на пресс-конференции в столице Грузии Тбилиси, сообщает "Радио Свобода".

По данным издания, Болтон воздержался от ответа на вопрос журналистов, будет ли на будущей встрече обсуждаться "грузинская тематика".

Ранее стало известно, что Владимир Путин хочет встретиться с Дональдом Трампом 11 ноября во Франции в рамках мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Президент США сообщил, что, вероятнее всего, встретится с главой РФ.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки Трамп и Путин провели свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов, в частности, они говорили о ситуации в Украине и в Сирии.