Встреча Трампа и Путина - это встреча двух пациентов из разных палат - Портников

Украинский журналист Виталий Портников считает, что президент США Дональд Трамп никогда не поймет мыслей и мотивов президента России Владимира Путина.

Трампу нужна носящая имиджмейкерский характер встреча с Путиным чтобы показать, что он может договориться с кем угодно в отличие от "слабака Обамы", Путину встреча нужна, чтобы показать свой статус лидера и отсутствие изоляции, убежден журналист.

"Цель Путина – чтобы Трамп ушел с территории России, а по Путину территория России заканчивается в Ужгороде. Это то, чего Трамп никогда не поймет. Путин считает, что в 2014 году США оторвали Украину от России. И Путин это Трампу никогда не сможет объяснить, потому что Трамп совершенно уверен, что Америка ни в чем не участвовала, единственное – что Обама отдал Крым, слабак такой, позволил все это, но ему в голову не придет, что Обама отобрал у Путина Украину, потому что он считает Обаму слабаком, который не способен ни у кого ничего отобрать", - отметил Портников в эфире телеканала Ukrlife.tv.

По его мнению, Путин уверен, что Америка устраивает по всюду цветные революции, что за "Арабской весной" стоит ЦРУ, что Евромайдан был организован Госдепом.

"Все это находится вне объективной реальности – но в реальности Путина все именно так. Американцы этого не понимают, Болтон. Помпео - это умные люди, но они не понимают европейских или постсоветских реалий. Там эскперты мыслят прагматично и разумно. А это история болезни и если ты не находишься внутри дурдома, не владеешь психотипом людей, которые там находятся, ты никогда их не поймешь. Трамп не понимает, как устроен Путин, для него это просто Доктор Зло, с которым можно договориться. А это разговор пациентов разных палат сумасшедшего дома – один считает себя Наполеоном Бонапартом, второй – Александром Македонским. В нормальной ситуации должны прийти санитары и спрятать их по палатам, но в наших условиях санитары нанялись к больным на работу, получают должности и зарплаты. Некоторые санитары разделяют точку зрения больных, некоторые нет, но вынуждены притворяться", - резюмировал Портников.

Ранее журналист отметил, что Путину дестабилизация Украины гораздо важнее снятия санкций.