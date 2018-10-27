"Не психопат": психиатр рассказал о личности Путина

27 октября 2018, 10:35

В характере президента России есть много нарциссических черт, отметил эксперт.

Психиатр сообщил, что Владимиру Путину присущи все черты социопата
Владимиру Путину присущи все черты социопата, сообщил психиатр / Reuters

Американский психиатр, профессор Калифорнийского университета Джеймс Фэллон считает, что президенту Российской Федерации Владимира Путина присущи все черты не психопата, а социопата.

В характере главы РФ есть много нарциссических черт, но при этом он прекрасно отдает себе отчет в своих действиях, рассказал эксперт в интервью "Радио Свобода".

"… Я не готов сказать, что Путин в полной степени социопат или страдает другим расстройством личности, но очевидно, что у него есть чувство миссии, которое трансформируется в национализм, и, хотя он не сочувствует народу искренне, он понимает, чего люди хотят", — отметил собеседник.

Читайте также"Тяжелая болезнь": астролог спрогнозировал, когда Путин покинет пост президентаПо его словам, все по отдельности нормально, но комбинация таких черт становится патологией. "У Путина имеются все черты не психопата, но социопата", — заявил психиатр.

Ранее психолог Валентин Ким говорил, что Владимир Путин является закрытым человеком, старается себя контролировать на публике и постоянно чувствует неуверенность в себе.

Справка. Социопат — человек страдающий расстройством личности, которое характеризуется игнорированием социальных норм, импульсивностью, агрессивностью и крайне ограниченной способностью формировать привязанности.

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Россия психиатр Владимир Путин
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