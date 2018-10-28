Россия ставит на вооружение новейшие комплексы РЭБ/РЭП

КРЭБ (КРЭП) "Самарканд" / Минобороны РФ

Министерство обороны России заявило о намерениях разместить 16 новейших комплексов системы радиоэлектронного подавления "Самарканд" в 13 в/ч по России - включая Приморье и Калининградскую область.

Ведомство уже разместило заявку на ремонт и обслуживание комплексов на официальном сайте госзакупок, сообщает ТАСС.

"Комплекс работ по продлению назначенных сроков эксплуатации и текущему ремонту, монтажу и доработке средств радиоэлектронной борьбы согласно перечню, утверждаемому Минобороны России: Доработка, монтаж и подключение составных частей комплекса РЭП "Самарканд" к системе передачи данных Министерства обороны РФ", - говорится в документе.

Читайте такжеУкраинская армия взяла на вооружение ракетный комплекс "Ольха"В таблице, прилагаемой к закрытому аукциону, сказано, что 16 комплексов трех типов ("Самарканд СУ-ПРД-К2", "Самарканд ПУ-ПРД-Д" и "Самарканд-У") планируется развернуть в 13 воинских частях, расположенных в Калининградской, Мурманской и других областях Северо-Запада России, а также в Приморье.

Крайний срок выполнения контракта - 10 ноября 2019 года, его начальная (максимальная) стоимость составляет 61 млн рублей, при этом плата будет поделена на две равные части в 2018 и 2019 годах.

РЭП "Самарканд" предназначен для оценки электромагнитной обстановки, обнаружения, поиска и экспресс-анализа радиоизлучений. Также комплекс способен определять местоположение источников излучений при совместной работе с аналогичными стационарными и подвижными комплексами технического контроля и радиотехнической разведки.

Напомним, в США успешно испытали новую ракету-перехватчик, которая будет бороться с ракетами среднего радиуса действия.