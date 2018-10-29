В России погиб автор хитов "Поздний вечер в Сорренто" и "Сто дней до приказа"

В России погиб Владимир Бородин / Скриншот видео с youtube.com

В Российской Федерации композитор, автор песен "Поздний вечер в Сорренто" (спел Алексей Глызин) и "Сто дней до приказа" (исполнила группа "НеИгрушки") Владимир Бородин попал в аварию и умер в реанимации.

ДТП произошло в воскресенье, 28 октября, композитор скончался на следующий день, не приходя в сознание, рассказал ТАСС соавтор умершего, поэт и продюсер Николай Бирюков.

"Вчера Владимир поехал в Солнечногорск с сыном Ильей и невесткой Настей. На светофоре в их автомобиль на полном ходу въехала фура...", — отметил собеседник.

По словам литератора, композитор скончался в реанимации под утро 29 октября, а его сын и невестка находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Напомним, Владимиру Бородину было 52 года. Композитор работал со многими звездами российской эстрады, а также выступал с концертной программой вместе с дочерью-певицей Марией.