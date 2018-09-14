"От удара потерял сознание": музыкант Приступа попал в серьезное ДТП под Киевом

Эдуард Приступа попал в ДТП / Фейсбук Э.Приступы

Известный украинский музыкант, бывший-солист группы "ТНМК" Эдуард (Диля) Приступа рассказал о серьезном ДТП, в котором он серьезно пострадал.

пострадал в аварии. Певец рассказал о ДТП на своей странице в сети Facebook.

Авария произошла в четверг, 13 сентября, в городе Буча, Киевской области. По словам Присутпы, виновником ДТП оказался водитель грузовика, протаранивший его авто сзади.

Музыкант рассказал, что, несмотря на то, что был пристегнут ремнем безопасности, от сильного столкновения ударился об руль и даже потерял сознание, а его авто от удара врезалось в автобус.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Приступу, у которого диагностировали рак на второй стадии, прооперировали в Израиле.