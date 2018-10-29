Российскую нефтяную отрасль ждут большие проблемы - Bloomberg

Российская нефтедобыча производит нефть с высоким содержанием серы / soc-in.com

В 2020 году в силу вступит новых правил заправки судов, выработанных Международной морской организацией при ООН - и это грозит российской нефтяной отрасли миллиардными убытками.

По новым правилам, корабли можно будет заправлять топливом с содержанием в нем серы не более 0,5% или устанавливать специальные очистные устройства, тогда как сегодня порог содержания серы в топливе для заправки двигателей судов 3,5 процента, пишет Bloomberg.

Основной продукт российской нефтепромышленности - нефть марки Urals, для которой характерно высокое содержание серы, свыше 2,5%. Так, таким было две трети Читайте такжеЭксперт сказал, какая цена на нефть способна "похоронить" Россиюпроизведенного в 2017 году топлива.

Как считают аналитики, в 2020 году из-за новых правил Россия может потерять $3,5 млрд, отмечает Bloomberg.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко говорил, что 70% бюджета РФ создается через нефть и газ, без этой "помощи" страна начнет разваливаться экономически.