В Госдуме решили, что Украина заражена инфекцией / eer.ru

Украина заражена привнесенной извне инфекцией, заявила заместитель главы Государственной думы России Ирина Яровая.

В то же время, по словам российской чиновницы, украинцы и россияне навечно останутся братскими народами.

"Братский народ Украины для нас был, есть и будет братским почему? Потому что идеалы добра, идеалы православия, идеалы строительства своего отечества как общего отчего дома, защиты в годы Великой отечественной войны, тот славный подвиг, которому нет равных в истории человечества, — это кровные узы, это неразрывная историческая вечная связь. Поэтому я думаю, что болезнь, которой болеет Украина сейчас, это, знаете, такая инфекция, привнесенная. Это не то, что присуще украинскому народу", — подчеркнула Яровая.

Напомним, ранее на росТВ заявили, что Украина идет по пути фашизма.