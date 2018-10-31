Теракт в Архангельске: главные подробности взрыва в здании ФСБ

Стали известны главные подробности теракта в Архангельске / 29.ru

В среду утром, 31 октября, в российском Архангельске прогремел взрыв в тамбуре (проходное пространство между дверями) здания управления Федеральной службы безопасности.

В результате взрыва в ФСБ погиб один человек, также различные ранения получили трое сотрудников управления ведомства.

Позже правоохранители установили личность погибшего. По предварительным данным, погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание ФСБ самодельное взрывное устройство.

Было начато производство по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205 (террористический акт) и ч. 1 ст. 222 (незаконное ношение боеприпасов) уголовного кодекса России.

ГЛАВНЫЕ ПОДРОБНОСТИ ВЗРЫВА В ЗДАНИИ ФСБ

Сначала появилась информация, что в Архангельске прогремел взрыв возле входа в здание ФСБ, погиб один человек — не ФСБшник, были эвакуированы все сотрудники ведомства. Потом стало известно, что взрыв прогремел в здании ФСБ. В Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что инцидент произошел в 7:52.

"По предварительной информации лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью", — отметили ведомстве.

В НАК добавили, что в результате взрыва три сотрудника ФСБ получили ранения разной степени тяжести. Telegram-канала Mash сообщил, что один из пострадавших получил осколочные ранения и попал в реанимацию.

Архангельское издание 29.ru узнало, что после инцидента в первую городскую поступил 32-летний мужчина с тяжелыми травмами — у него осколочные ранения лица и руки, возможно, повреждены только мягкие ткани. Пострадавшего отправили в операционную.

Также стало известно, что происходило после взрыва в ФСБ. "Я подошла после взрыва. Выставили оцепление, искали взрывные устройства, видимо, шли следственные мероприятия. На носилках вынесли одного, голова в крови. Очень страшно", — сказала Мария.

Источник в силовых ведомствах сообщил "Российской газете", что взрыв мог произойти в результате самоподрыва.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОМ АРХАНГЕЛЬСКОМ ТЕРРОРИСТЕ

В Telegram-канале "Российский анархизм" утром 31 октября появилось сообщение от Валерьяна Панова, он написал, что в здании ФСБ будет теракт и взял на себя ответственность за преступление.

"Товарищи, сейчас в здании ФСБ города Архангельск будет совершен теракт, ответственность за который я беру на себя. Причины для вас вполне ясны. Т.к. ФСБ оху*ло, фабрикует дела и пытает людей, я решился пойти на это. Скорее всего, я подохну из-за взрыва, ведь ВУ (взрывное устройство — Ред.) инициируется непосредственно мною через нажатие кнопки, закрепленной на крышке бомбы…", — говорится в сообщении.

Стали известны главные подробности теракта в Архангельске / Скриншот с Telegram-канала "Российский анархизм"

Издание Znak.com показало фотографию, сделанную с видео, полученного из камер наблюдения, установленных в здании ФСБ, на котором якобы запечатлен подозреваемый в теракте. На снимке в здании возле дверей видно парня с рюкзаком.