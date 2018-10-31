Взрыв здания ФСБ в Архангельске: появилось видео с места теракта

В Архангельске в результате взрыва у ФСБ пострадали три человека / 29.ru

Утром 31 октября в российском городе Архангельск прогремел взрыв в здании управления Федеральной службы безопасности РФ.

Происшедшее уже назвали терактом.

В результате взрыва один человек погиб. Кроме того, различные ранения получили трое сотрудников ведомства.

К вечеру появилось видео с места теракта.

Напомним, правоохранители установили личность погибшего. По предварительным данным, погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание ФСБ самодельное взрывное устройство.

По факту случившегося начато уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205 (террористический акт) и ч. 1 ст. 222 (незаконное ношение боеприпасов) уголовного кодекса России.