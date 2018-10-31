В магазинах Disney появились уникальные украинские 3D-конструкторы

31 октября 2018, 20:21

Создатели рассказывают, что ради сделки с брендом снизили рентабельность.

Украинский конструктор начал завоевание мирового рынка / Фото: wdwnt.com

Деревянные 3D-пазлы производства украинской компании Ugears появились на полках фирменных магазинов Disney по всему миру.

Как сообщает Громадське, во всемирно известной торговой сети можно приобрести четыре модели Ugears, которые выпускаются персонально для данных магазинов.

Стоимость одного конструктора составляет 49,9 долларов. На полки магазина Disney украинский бренд попал впервые за последние 22 года.

Генеральный директор Ugears Геннадий Шестак отмечает, что в продажу запустили 700 магазинов Disney по всему миру. На упаковке производитель ставит бренд магазина, поскольку партию конструкторов выпустили персонально для Disney.

"Для этого мы снизили рентабельность, но взамен получили колоссальное количество контактов с нашей продукцией. Уверен, что наше присутствие на полках компании увеличит узнаваемость бренда в мировом масштабе. Соответственно, это увеличит продажи и прибыль предприятия", - рассказывает Шестак.

/ Фото: wdwnt.com
/ Фото: wdwnt.com

Напомним, в Милане в этом году эпатировали публику моделями с тремя грудями и голой попой – а вот на неделе моды в Париже зрителей поразил украинский дизайнер.

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