Трамп похвалил себя за спасение мира от ядерной войны

Президент США Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы не его старания наладить ситуацию вокруг Корейского полуострова, то мир сегодня был бы в состоянии ядерной войны.

Об этом глава Белого дома сказал, выступая перед своими сторонниками в штате Миссури, передает ТАСС.

"Прямо сейчас мы были бы в состоянии ядерной войны, если бы не пришел правильный человек. Так что у нас (с главой КНДР Ким Чен Ыном. - Прим.) все хорошо", - отметил он.

Напомним, 12 июня, в гостинице Capella на курортном острове Сентоса в Сингапуре состоялся первый саммит США-КНДР.

По итогам встречи Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ - лидер КНДР выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а Трамп пообещал предоставить "гарантии безопасности" властям Северной Кореи в обмен на отказ от ядерного оружия.