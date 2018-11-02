"Пришельцы и чужие": экс-регионал выдал нелепое заявление об Украине на росТВ

Владимир Олейник / mair.in.ua

На сегодняшний день Украиной правят "чужие, приблудные и пришельцы", заявил экс-нардеп от Партии регионов Владимир Олейник.

"Чужие — что это такое? Казалось бы, граждане Украины. Ну и что? Разве в годы Великой отечественной войны не граждане СССР были полицаями и издевались над украинским народом? Они так издевались, что фашисты отдыхали, потому что они издевались еще вдвойне! Со второй стороны — пришельцы. Это те, которые присланные. Реально американцы управляют, министры — граждане США, прибалты и так далее. И приблудные, как Саакашвили, ходил-ходил и прибился. Его дальше вытолкнули. Украиной не правят украинцы с точки зрения национальных интересов!" — заявил он в эфире телеканала "Россия 1".

Таким образом Олейник прокомментировал работу в украинских органах власти выходцев из других стран.

Спич Олейника можно посмотреть с 1:23:00

Напомним, ранее украинского эксперта оттаскали за бороду после скандала на росТВ.