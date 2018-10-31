"Объявите войну России": украинского эксперта оттаскали за бороду после скандала на росТВ

Охрименко в России едва не лишился бороды / Фото: скриншот из видео

В эфире телешоу "60 минут" на пропагандистском канале "Россия 1" произошла словесная перепалка между сенатором РФ Францом Клинцевичем и украинским экспертом Александром Охрименко, которая закончилась рукоприкладством.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в прямом эфире дернул украинского спикера за бороду. Видео опубликовано в YouTube.

Конфликт начался со слов Охрименко о наличии на Донбассе бойцов Вооруженных сил России. Однако Клинцевич заявил, что Украина должна объявить России войну, чтобы увидеть истинную мощь ее армии.

"Если вы считаете, что в Донецке и Луганске находятся российские войска, ну тогда – вы же самостоятельная страна – объявите войну России. И вы тогда увидите войска и поймете, что такое Россия", - заявил российский сенатор.

Между спикерами началась словесная перепалка, в итоге которой Клинцевич назвал оппонента "уродом".

"Как русские люди хамят – обожаю", — ответил Охрименко.

После этой фразы россиянин подошел к украинскому эксперту и дважды дернул его за бороду.

"Я еще печень умею прощупывать", - добавил агрессивный российский сенатор.

Напомним, ранее эксперта из Украины выгнали с эфира российского ток-шоу "Место встречи" на телеканале НТВ из-за того, что он позволил себе перебить ведущего Андрея Норкина.