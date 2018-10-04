''Россия – это отстойник!'': на росТВ вспыхнул новый скандал между украинским экспертом и пропагандистом Путина

Павел Жовниренко

Глава украинского Центра стратегических исследований Павел Жовниренко, у которого ранее был конфликт с ведущим НТВ Андреем Норкиным, на этот раз разозлил своим высказыванием ведущего пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгения Попова.

Жовниренко заявил, что сторонники оккупантов после окончания войны на Донбассе, скорее всего, сбегут оттуда в Россию, так как "Россия же — это отстойник для всех предателей своих стран". На видео данный скандал начинается на 30-й минуте.

Это заявление очень разозлило Попова: "Отстойник — это ваша страна! Мою никогда не называйте отстойником, или пойдете вон!".

Ответ ведущего вызвал у Жовниренко улыбку. Эксперт попросил его не пугать. После чего конфликт перешел на новый виток.

"Вы принимаете всех предателей", – заявил Жовниренко.

Получив в ответ: "Мою страну отстойником называть не надо! Я вашу не называл никогда!".

Напомним, ранее Павла Жовниренко выгнали с эфира российского ток-шоу "Место встречи" на телеканале НТВ. Жовниренко начал перебивать Норкина, чем привел того в ярость. "Вы можете помолчать или нет, у вас недержание что ли? Выключите ему микрофон, я не могу так работать... Идите отсюда, все, вы меня вывели из себя. Покиньте студию, ариведерчи", - заявил ведущий.